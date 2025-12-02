За словами Веніславського, наразі в профільному комітеті немає жодного законопроєкту, який був би спрямований на примусову мобілізацію жінок.

Для зниження мобілізаційного віку ні у президента, ні у парламенту немає політичної волі. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" сказав Федір Веніславський, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідаючи на запитання щодо поточних темпів мобілізації, він зауважив, що цифра більш-менш "стабільна протягом останніх півтора років: приблизно 30 тисяч громадян України ми щомісяця мобілізуємо".

За словами Веніславського, в цьому питанні різких коливань немає.

Виїзд чоловіків з України

Стосовно дозволу на виїзд з України 22-річних чоловіків та інформації про те, що начебто вже близько 100 тисяч хлопців цієї категорії виїхали з країни, Веніславський зауважив, що не вважає рішення щодо такого дозволу помилкою.

"У мене немає статистики, скільки людей виїхало. Але тут треба розуміти, що ті, хто хотів залишити територію України, шукали протизаконні, нелегальні способи. І тут питання було, напевне, про мільйони, чи навіть сотні мільйонів доларів тіньового корупційного обороту", - сказав він і додав, що відповідна постанова та дозвіл молодим людям виїжджати за кордон мали на меті мінімізувати корупційні прояви.

Депутат зазначив, що хлопці віком від 18 до 22 років "ще протягом наступних трьох років не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації". Веніславський зауважив:

"Чи потрібно було їм дозволити виїжджати, чи не потрібно? Ну, якщо вони не можуть бути призвані по мобілізації, а до зниження мобілізаційного віку у нас точно немає політичної волі (ні у президента, ні у парламенту), то навіщо людей обмежувати? Наприклад, в можливості отримувати освіту, або ж іншим чином себе реалізувати за кордоном, а після війни вони повернуться".

Мобілізація жінок

Депутат також підкреслив, що нині в їхньому Комітеті немає жодного законопроєкту, який був би спрямований на примусову мобілізацію жінок.

"В цьому плані нічого не змінюється, і, я не думаю, що найближчим часом щось буде мінятися", - сказав він.

Водночас Веніславський зауважив, що потрібно зважати на післявоєнну ситуацію, коли необхідно готувати до спротиву весь народ. Адже необхідно бути готовими до того, що "рано чи пізно у РФ знову може виникнути бажання напасти на Україну".

"Тому після війни, коли буде укладено мирний договір (в тому чи іншому форматі), ми маємо думати, як все населення залучити до національного спротиву, військової підготовки. Тому, я думаю, що в майбутньому і жінки, і чоловіки мають бути готові до захисту Вітчизни", - наголосив парламентар.

Ситуація з СЗЧ

Веніславський розповів, що депутати в закритому режимі отримують інформацію про кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ).

"Ця кількість точно не така, яка циркулює в ЗМІ, а в рази менша. Мова йде про кількість кримінальних проваджень. А кримінальні провадження ведуться і тоді, коли людина вже повернулася з СЗЧ і виконує свої бойові завдання", - сказав він.

Так, зазначає представник "СН", лінійної залежності від кількості кримінальних проваджень і кількості громадян в СЗЧ немає. Веніславський зауважив:

"З приводу того, що 80% мобілізованих тікають… У мене такої інформації точно немає".

На запитання щодо статистики, які покарання за СЗЧ призначають суди, депутат розповів, що вони "дуже творчо, м'яко кажучи, підходять до оцінки тих чи інших дій і не завжди притягують таких осіб до відповідальності".

"Тому тут є комплексна проблема, яка пов'язана з ефективністю виконання повноважень правоохоронними органами, які мають забезпечити розшук тих осіб, що вчинили СЗЧ. Не секрет, що, наприклад, коли в тому чи іншому населеному пункті є інформація про наявність там громадян, які вчинили СЗЧ, то коли приїжджають правоохоронні органи разом з представниками ТЦК або військових частин, дивним чином всі розчиняються і нікого знайти неможливо. Напевне, десь хтось попереджає", - сказав представник Комітету.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомлялося, раніше Роман Істомін, речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки висловив думку, що наразі немає необхідності мобілізувати всіх жінок, адже це не те поповнення, яке вкрай необхідне Силам оборони України.

Він нагадав, що наразі під обов’язковий військовий облік підпадають лише жінки медичних та фармацевтичних спеціальностей, і додав, що будь-яке рішення щодо розширення мобілізації потребуватиме змін до законодавства.

