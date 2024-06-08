Медики поспішали на виклик.

У суботу, 8 червня 2024 року, російські окупаційні війська атакували машину швидкої допомоги на Херсонщині. Про це ввечері повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"В одному з населених пунктів Білозерської громади окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків, які поспішали на виклик", – йдеться у повідомленні.

Прокудін розповів, що у водія машини швидкої допомоги діагностували вибухову травму та контузію. Фельдшер не постраждала.

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"Обох евакуювали в безпечне місце. Також до лікарні шпиталізували 50-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл. В нього – вибухова травма та поранння ноги. Медики дообстежують потерпілого", – додав очільник ОВА.

Війна в Україні: важливі новини

Російські окупаційні війська не змогли реалізувати свою Харківську операцію. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, зауваживши, що це вагомий результат ЗСУ. За його словами, цей напрямок було посилено.

Тим часом російські загарбники перекидають сили з Херсонщини на Харківщину. Крім того, місцевих мешканців під час обов’язкового оновлення даних в "військкоматах" агітують укладати контракт із армією противника і погрожують примусовою мобілізацією.

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