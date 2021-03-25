Службовець організував дві нелегальні АЗС у Яворівському районі, через які щомісячно збував викрадене пальне на загальну суму близько 200 тис. грн.

Тимчасово виконуючого обов'язки начальника служби паливно-мастильних матеріалів Міжнародного центру миротворчості та безпеки у військовій частині А4150, яка дислокується на Яворівському полігоні, затримали за систематичне привласнення військового майна та одержання неправомірної вигоди у сумі 38 тис. грн.

Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань.

Встановлено, що військовослужбовець систематично продавав на території військової частини дизельне пальне місцевим жителям за заниженими цінами.

"Також він організував на території Яворівського району Львівської області діяльність двох незаконних автозаправочних комплексів, через які щомісячно збував викрадене пальне на загальну суму близько 200 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Військового було затримано одразу після отримання грошових коштів за продаж викраденого пального.

Окрім того, проведені обшуки за домашніми адресами ймовірних спільників фігуранта та на території складів і службових приміщень військової частини.

За відомостями ДБР, у цивільних осіб вилучено понад 5 тонн викраденого пального з військової частини ЗСУ, у військовослужбовців виявлено та вилучено готівкові кошти, отримані від незаконної реалізації паливо-мастильних матеріалів.

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Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтями одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, та заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 410 КК України).

Судом буде вирішено питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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Автор: Світлана Макринська