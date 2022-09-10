Вона наголосила, що виїзд жінок не обмежений і не буде обмеженим з 1 жовтня.

В Україні військовий облік для жінок буде добровільним для усіх професій.

Як пояснила заступниця міністра міноборони Ганна Маляр під час брифінгу, на це є наразі декілька підстав, тож у Міноборони та Генштабі це підтримують, пише 24 канал.

"Щодо підходу, то Генштаб і Міноборони займають спільну позицію – військовий облік для жінок має бути добровільним", – підкреслила Маляр. Відео дня

За словами Маляр, важливо, аби один з батьків мав можливість виїзду за кордон, щоб у разі небезпеки вивезти дитину в безпечне місце. Якщо і чоловік, і жінка будуть на військовому обліку – зробити це буде неможливо.

Тому, як наголосила Маляр, в Україні виїзд жінок не обмежений і не буде обмеженим з 1 жовтня 2022.

Разом з тим, що стосується професій жінок, то Маляр нагадала, що наразі достатньо жінок перебувають на обліку ЗСУ.

"Станом на сьогодні вони (ЗСУ - УНІАН) не потребують збільшення кількості жінок, які знаходяться на військовому обліку і професії, які сьогодні необхідні. Мова про: медицину, харчові спеціальності і радіоелектроніку", – додала Маляр.

Як повідомляв УНІАН, військовий облік для жінок відтерміновано ще на один рік - до 1 жовтня 2023 року. Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає.

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