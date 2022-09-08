Нардеп уточнив, що наразі потреби в мобілізації жінок немає, але Міноборони "резервує" такі дії на майбутнє.

В Україні точаться гарячі дискусії щодо військового обліку для жінок. Подробиці майбутніх рішень парламенту з цього питання озвучив народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі "1+1".

"Автори законопроекту пропонують, щоб обов'язковість постановки на військовий облік залишалася лише для тих жінок, які мають мають професію медика, яка споріднена з професією військового медика. Всі інші категорії жінок можуть стати на військовий облік, якщо вони мають одну з тих військово-облікових спеціальностей або споріднених професій, які містяться в наказі Міноборони, силу якого відтерміновано ще на рік", - сказав він.

Веніславський уточнив на запитання ведучої, що наразі за законопроектом, рекомендованому для ухвалення ВР у першому читанні, обов'язково мають ставати на військовий облік жінки-медики. Наразі ж постановка жінок-медиків на облік - добровільна.

Відео дня

Нардеп додав, що обов'язок захищати Батьківщину не має гендеру, тому жінки, які перебувають на військовому обліку, мають такі ж обмеження, що й військовозобов'язані чоловіки, наприклад, заборону на виїзд за кордон.

За його словами, наразі існує дві ідеї: перша - залишити обов'язковий облік для жінок-медиків, друга - дозволити всім охочим жінкам ставати на військовий облік.

Веніславський уточнив, що наразі потреби в мобілізації жінок немає, але Міноборони "резервує" такі дії на майбутнє.

Як повідомляв УНІАН, військовий облік для жінок відтерміновано ще на один рік - до 1 жовтня 2023 року. Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає.

Вас також можуть зацікавити новини: