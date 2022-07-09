З 1 жовтня 2022-го всі жінки, професії яких є в переліку Міноборони України, повинні стати на облік.

Уже з 1 жовтня в Україні жінки певних професій мають обов'язково стати на військовий облік. Проте, на час воєнного стану та мобілізації до лав ЗСУ будуть брати лише добровільно.

Як пояснив "Фактам" адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання Андрій Калита, розширений список жіночих професій, представниці яких мають з'явитися на облік до комісаріату, затверджено ще 11 жовтня 2021 року, а з 1 жовтня 2022-го всі жінки, які є в цьому переліку, повинні стати на облік.

Але, як зазначає правозахисник, це не означає, що всіх цих жінок одразу забиратимуть до армії.

"Це означає, що держава розумітиме, скільки і де представниць тієї чи іншої професії", - пояснює Калита.

Нагадаємо, в Міноборони заявляли, що мобілізація в Україні триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, що ведуть оборону держави від окупантів.

Як повідомляла раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр, питання про мобілізацію жінок в Україні зараз не стоїть. Вона підкреслила, що діє указ президента про мобілізацію, у якому прописана планова кількість людей, яких необхідно мобілізувати. Йдеться про велику кількість – сотні тисяч мобілізованих.

Раніше, в РНБО спростували найпоширеніші фейки про призов на службу жінок України. А радник голови МВС Віктор Андрусів заявив, що жінкам не будуть забороняти виїжджати за кордон.

Вас також можуть зацікавити новини: