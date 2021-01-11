Військовий прокурор Запорізького гарнізону вимагав неправомірну вигоду від військовослужбовця за закриття кримінального провадження.
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Про це у Facebook повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.
За її словами, правоохоронці затримали хабарника під час одержання 5000 доларів США. На нього чекає повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
Як розповіла Венедіктова, за період її перебування на посаді на правопорушеннях було викрито понад 20 прокурорів.
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