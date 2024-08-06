У суді заявили, що чоловік не може бути виправлений.

У Закарпатській області військовозобов'язаний повторно ухилився від мобілізації після вироку суду.

Як повідомляється у вироку Іршавського райсуду, 6 липня 2023 року чоловік за ухилення від мобілізації отримав 1 рік іспитового терміну. Він без поважних причин не прийшов у пункт збору після отримання "бойової повістки".

Однак згодом військовозобов'язаний знову отримав повістку для відправлення на військову службу. Цього разу він також проігнорував виклик.

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Оскільки раніше його вже притягали до кримінальної відповідальності і висновків чоловік не зробив, вчинивши кримінальне правопорушення під час іспитового строку, суд вважав, що мешканець Закарпаття не може бути виправлений та перевихований без ізоляції від суспільства.

У зв'язку з цим його позбавили волі на строк 3 роки та 2 місяці.

Ухилення від мобілізації - судові справи

Як повідомляв УНІАН, раніше Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного кримінального суду за червень 2024 року. Одним з питань виявилось відмова від мобілізації через релігію.

Нещодавно у Чернігові за ухилення від призову судили чоловіка зі зламаною ключицею.

На Миколаївщині суд визнав ухилянтом батька дитини з інвалідністю.

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