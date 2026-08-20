Командиру, який самотужки вивіз поранених бійців, надали звання Героя України

Владислав Польський під вогнем дістався до двох важкопоранених бійців, які застрягли на підбитій роботизованій платформі, власноруч переніс їх у пікап і вивіз.

Командиру штурмової роти Владиславу Польському присвоїли звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка". Військовий особисто евакуював двох важкопоранених бійців, які залишилися посеред поля на підбитій наземній роботизованій платформі. Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав 19 серпня.

Звання Героя України Владиславу Польському надали "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові".

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Як повідомляло Угруповання Об'єднаних сил ЗСУ, двоє військовослужбовців 475-го окремого штурмового полку Code 9.2 успішно виконали бойове завдання та захопили позиції противника.

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Під час повернення їх атакували російські безпілотники "Молнія". Внаслідок ударів обидва штурмовики зазнали важких поранень і вже не могли самостійно пересуватися.

Поранені залишилися посеред відкритого поля на підбитій наземній роботизованій платформі.

У цей момент аеророзвідка помітила цивільний пікап, який на великій швидкості рухався просто в напрямку небезпечної ділянки. За кермом був Владислав Польський. Командир штурмової роти поспішав на допомогу своїм підлеглим і, за словами військових, навіть не встиг одягнути бронежилет.

Він дістався до підбитої роботизованої платформи, після чого самотужки переніс двох важкопоранених бійців у кузов пікапа.

Після цього військовий швидко вивіз їх із небезпечної зони до укриття. За порятунок бійців командир отримав найвище звання.

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