Такий спосіб втручання значно скорочує час реабілітації.

Львівські лікарі прооперували стравохід за допомогою робота Da Vinci. Таку операцію в Україні проводили вперше.

Про це повідомляють на сторінці Першого територіального медичного об'єднання міста Львова у Facebook.

"Пацієнтка - 34-річна Мирослава з Львівщини. Останні два місяці жінка не могла уже навіть ковтнути води, аби не спровокувати блювання. Схудла на 10 кілограмів. Причина – ахалазія стравоходу, тобто порушення його функції під час прийому їжі – діагноз, який за статистикою спіткає лише 0,001% людей на планеті", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПересадка свинячого серця людині: стало відомо, як почувається пацієнтЗа даними медиків, раніше єдиним методом повернути жінку до нормального життя була операція з розрізом грудної клітки і черевної порожнини.

"Та завдяки роботичній системі Da Vinci складне хірургічне втручання нашим лікарям вдалося зробити через чотири маленькі проколи. Це дозволило зменшити як травматизм під час операції, так і ризик рецидивів після. Руки робота розсікли м’язеву оболонку стравоходу, яка й провокувала спазм. Далі сформували антирефлюксну манжетку, щоб вміст з шлунку не потрапляв в стравохід", - розповідають лікарі.

Зазначається, що такий спосіб втручання значно скоротив і час реабілітації. Уже через день після операції пацієнтка змогла поїхати додому. Нині вона почувається добре і знову може спокійно вживати їжу.

Нагадаємо, раніше у Львові 9-річній дівчинці через нежить довелося робити надскладну операцію на мозку.

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