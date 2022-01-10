Дитині провели трепанацію черепа, видаливши досить велику частину кістки. Згодом хірурги реімплантували її на місце.

У дитячій лікарні Першого територіального медичного об’єднання Львова 9-річній дівчинці провели надскладну операцію на мозку.

Про це повідомляється на сторінці медичного об'єднання у Facebook.

"Все почалося зі звичайної застуди. Спершу батьки лікували її вдома, однак нежить не проходив і згодом перейшов у запалення слизової оболонки приносових пазух. Місяць лікування в амбулаторних умовах не принесло результату. До нас дівчинка потрапила уже у вкрай складному стані: у неї постійно трималася висока температура, боліла голова, перестала працювати рука та частково ніжка", - розповіли медики.

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За інформацією лікарів, МРТ показало, що гній дістався мозку. Діагноз – субдуральна емпієма над лівою півкулею головного мозку. Спеціалісти ЛОР-відділення забрали гнійний вміст із пазух, але позитивний ефект протримався недовго. У дівчинки почалися судоми. Вона потрапила у реанімацію.

Мультидисциплінарна команда спеціалістів у складі педіатрів, неврологів, реаніматологів, отоларингологів, хірургів та нейрохірургів одностайно вирішила, що дитині негайно потрібна надскладна операція, що проводитиметься у кілька етапів.

На першому етапі дівчинці провели декомпресійну трепанацію черепа, видаливши досить велику частину кістки черепа та забравши зайву рідину.

"Далі кістку потрібно було повернути на місце, але це виявилося неможливим, оскільки нагноєння спричинило набряк мозку, тож треба чекати, доки той зійде. На цей час, аби зберегти кістку у стерильних умовах, хірурги розмістили її у передній черевній стінці дівчинки, попередньо сформувавши там "кишеньку", - зазначили медики.

Як тільки набряк у дівчинки спав, хірурги реімплантували кістку на місце і виконали пластику твердої мозкової оболонки. Усі кілька етапів втручань пройшли успішно. Нині здорова дівчинка повернулася додому.

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