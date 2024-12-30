45% українців очікують, що 2025 рік буде кращим за 2024, ще 27% очікують на погіршення.

Очікування українців щодо наступного, 2025 року є дещо гіршими, ніж були минулоріч. Про це свідчать результати опитування від групи "Рейтинг" спільно зGallup International, проведеного 2-5 грудня 2024 року.

"Наразі, 45% українців очікують, що 2025 рік буде кращим за 2024, ще 27% очікують на погіршення, 20% вважають, що він буде таким самим. 8% не визначилися зі своїми очікуваннями щодо 2025-го року. У порівнянні з минулим роком, оцінки змістилися до більш песимістичних очікувань. Минулого року 51% мали позитивні очікування (на 6% більше, ніж минулого року), а 17% – негативні (на 10% менше, ніж минулоріч)", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що найбільш оптимістичною в своїх очікуваннях є група віком 65+: серед них 54% мають оптимістичні очікування щодо наступного року.

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"З іншого боку, молодь віком 18-24 роки переважно не очікують на зміни – з них 33% вважають, що 2025 буде таким самим, як і 2024. Очікування щодо наступного року також залежать від фінансового становища респондента – що більш забезпечені респонденти, то меншою є частка групи, що очікує на погіршення ситуації у 2025", – мовиться в результатах опитування.

Водночас, як поінформували соціологи, переважна більшість опитаних очікують економічних труднощів у країні в новому році. На економічні труднощі очікують 63%, на економічне процвітання – лише 13%. Натомість 20% вважають, що економічна ситуація не зазнає змін, ще 5% – вагаються з відповіддю.

"Порівняно з минулим роком очікування щодо економічного становища в країні також дещо погіршилися: минулого року 17% українців сподівалися на економічне процвітання, 52% – очікували на труднощі, а 29% – не очікували жодних змін", – йдеться в дослідженні.

Було опитано 1000 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Опитування в Україні

Майже половина українців (45%) вважають, що перемога Дональда Трампа на виборах у США наближує мир. Утім, з них вважають, що мир стає значно ближчим – 15%, а решта 30% говорять, що мир стає лише трохи ближчим.

Про те, що мир, навпаки, стає більш віддаленим, сказали 14% (про значне віддалення – 5%, про деяке – 9%). Решта 40% або вважають, що нічого не зміниться, або не змогли визначитися зі своєю думкою.

Лише 7% переконані, що мир може бути повністю справедливий для України. І лише 11% мають думку, що мир буде повністю несправедливий для України.

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