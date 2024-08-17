Наступного тижня Верховна Рада може остаточно проголосувати за законопроект, який передбачає заборону діяльності РПЦ в Україні.

Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала ініціативу парламенту стосовно заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою. Про це йдеться у заяві ВРЦіРО.

Зазначається, що представники Ради церков мали зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорили питання захисту свободи віросповідання та духовної незалежності України, захисту конституційного порядку і громадської безпеки, прав людини та основоположних свобод в контексті зловживання з боку країни-агресора.

"За результатами зустрічі хочемо зазначити такі тези, на яких неодноразово наголошували раніше: Відео дня

Ми категорично засуджуємо діяльність Російської православної церкви, яка стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності та яка освячує зброю масового знищення і відкрито заявляє про необхідність знищення української державності, культури, ідентичності, а віднедавна – і самих українців;

Ми підтверджуємо свою заяву від 11 квітня 2023 року про те, що партнерські стосунки та свобода віросповідання і їхній захист з боку держави є основою державно-конфесійних взаємовідносин в Україні, а жодна організація – чи то релігійна, чи світська, – яка має центр у країні, що здійснила військову агресію проти нашого народу, і керується державою-агресором, не може діяти в Україні. Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку;

Ми стверджуємо, що в Україні навіть в умовах жорстокої війни пошановують релігійні права і свободи, що наші віряни, незважаючи на певні виклики, пов’язані з війною, мають можливості для гідного виразу власних релігійних почуттів й переконань. Головною загрозою для релігійної свободи в Україні є російська агресія, внаслідок якої окупантами було вбито десятки священнослужителів, зруйновано сотні храмів і молитовних будинків. Московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священників та пасторів і цинічно попирає господні установлення та елементарні норми загальнолюдської моралі;

Ми переконані, що курс на захист свободи віросповідання та духовної незалежності, під яким ми розуміємо не замкненість, а відкритість до високих взірців наших релігійних традицій за одночасного несприйняття маніпуляцій вірою і прикриття злочинів релігією, сприятиме консолідації нашого суспільства заради нашої перемоги і утвердження довгоочікуваного справедливого миру.

Заборона РПЦ в Україні - останні новини

Законопроект, яким передбачена заборона московської церкви в Україні, може отримати 230-240 голосів народних депутатів. Про це в коментарі УНІАН сказав народний депутат України, член профільного комітету Володимир В’ятрович.

За його словами, на наступному тижні Верховна Рада може остаточно проголосувати за законопроект, який передбачає заборону діяльності РПЦ в Україні і афілійованих до неї структур та релігійних організацій, які мають своїми центрами Москву, Росію.

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