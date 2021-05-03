Вже восени цього року на Україну чекає новий штам коронавірусу – COVID-21.
Такий прогноз в ефірі телеканалу Obozrevatel озвучила заслужена лікар України Ольга Богомолець.
За її словами, колективний імунітет до COVID-19, не діятиме проти нового штаму.
"Восени ми будемо бачити COVID-21. Будуть нові штами коронавірусу, вони будуть більш агресивними, більш розумними, будуть викликати більше ускладнень", – сказала лікар.
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За її словами, подолання епідемії можливо за умови, якщо працюватиме певна система. "Повинна бути система – вакцинація, комплекс санітарно-епідемічних заходів, центральна влада з чіткими рекомендаціями і наша відповідальність".
Водночас Богомолець спрогнозувала, що у світі з’являтимуться "розумніші" вакцини від коронавірусу, вакцини нової генерації.
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