За словами лікаря Ольги Богомолець, нові штами коронавірусу будуть "більш агресивними, більш розумними, будуть викликати більше ускладнень".

Вже восени цього року на Україну чекає новий штам коронавірусу – COVID-21.

Такий прогноз в ефірі телеканалу Obozrevatel озвучила заслужена лікар України Ольга Богомолець.

За її словами, колективний імунітет до COVID-19, не діятиме проти нового штаму.

"Восени ми будемо бачити COVID-21. Будуть нові штами коронавірусу, вони будуть більш агресивними, більш розумними, будуть викликати більше ускладнень", – сказала лікар.

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За її словами, подолання епідемії можливо за умови, якщо працюватиме певна система. "Повинна бути система – вакцинація, комплекс санітарно-епідемічних заходів, центральна влада з чіткими рекомендаціями і наша відповідальність".

Водночас Богомолець спрогнозувала, що у світі з’являтимуться "розумніші" вакцини від коронавірусу, вакцини нової генерації.

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Автор: Катерина Лиманська