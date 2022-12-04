Вона переконує, що не може знайти коментар, що обурив мережу, але обов’язково його видалить.

Заступниця декана факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету (НАУ), докторка філософії Ірина Лесь, зі сторінки якої у соцмережах висміяли доброволицю-парамедикиню з "Азовсталі" Катерину Поліщук (позивний – "Пташка"), переконує, що її акаунт було зламано.

Ірина Лесь у соцмережі закликала користувачі припинити писати їй негативні речі, пов’язані із коментарем від її імені на адресу "Пташки". Також вона переконує, що не може знайти коментар, що обурив мережу, але обов’язково його видалить.

"Я така ж українка як і ви та підтримую Україну, не винна, що мої акаунти були зламані. Мені повідомляють, що з мого аккаунту було написано негативний відгук у бік звільнених захисниць. Так ось, я офіційно заявляю, що я поважаю наших захисниць, дуже радію, коли нашій державі вдається забрати їх з лап окупантів. Я цілий ранок шукала, де це повідомлення, яке викликало таку злість на мою адресу, але не можу його знайти. Ще раз кажу, дуже поважаю захисників і захисниць нашої Батьківщини. Якщо знайду цей пост або коментар, то видалю його обов'язково", – написала Лесь.

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Нагадаємо, 3 грудня президент України Володимир Зеленський нагородив Поліщук орденом "За мужність". У коментарях під публікацією, присвяченій цій події, Ірина Лесь висміяла військову, поставивши під сумнів те, що полон для неї був чимось жахливим.

"Жахливий полон… Плюснула кілограм 12 і така щаслива інтерв’ю рашківським каналам давала", – написала вона.

Коментар працівниці вишу викликав обурення в соцмережах.

Катерина "Пташка" Поліщук – "Азовсталь", полон і звільнення

Катерина Поліщук – 21-річна парамедикиня. Вона запам’яталась українцям після яскравого виконання пісні у напівзруйнованому заводі "Азовсталь" в Маріуполі. У травні 2022 року "Пташка" разом із іншими захисниками Маріуполя потрапила у полон. Окупанти, зокрема, утримували її в Оленівській колонії, де внаслідок теракту було вбито понад півсотні українських бійців.

Російські пропагандисти під час її перебування у полоні записали із Катериною сюжет, Кремлівські посіпаки ставили їй провокативні запитання, та вона трималася гідно і відповідала росіянам українською.

В кінці вересня "Пташка" разом із двома сотнями інших захисників, яких вдалося обміняти, повернулася до України.

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