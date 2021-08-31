Поліція та контролюючі служби не реагують на скарги.

Жителі київського Подолу скаржаться на гучну музику з кафе ночами. На скарги не реагує ні поліція, ні адміністрація закладу.

Про це повідомляє ТСН.

За словами місцевих жителів, музика настільки гучна, що її чутно на сусідніх вулицях.

Один з активістів Подільського району Павло Калюк заміряв рівень шуму й результат вражає.

Читайте такожКлієнтка звинувачувала "Нову Пошту" в шахрайстві: компанії довелося виправдовуватися"Там понад 100 децибелів, тобто це умовно як вертоліт злітає, або як бензопила", - зазначив чоловік.

Такий високий рівень шуму не дає місцевим жителям спати, але поліція не реагує на звернення, а патрульні просто проїжджають повз.

"Дивує відсутність будь-якої реакції районної влади, міської влади, їх бездіяльність. Я особисто подавав заяву. Тому що намагався спілкуватися зі співробітниками о пів на третю ночі, аншлаг такий стояв, а люди відповідають "нам керівництво сказало до чотирьох грати й все". Ніякої реакції. Тобто мене це дуже не те, що засмутило, а розгнівало", - розповів Павло.

В самому закладі відмовилися коментувати.

Згідно з українським законодавством, за таке порушення винуватцям загрожує 2500 гривень штрафу.

Як раніше повідомляв УНІАН, у місті Ровіго в Італії чоловіка оштрафували за обід у піцерії. Все через те, що він відвідав заклад без так званого зеленого пропуску.

Автор: Анастасія Горбачова