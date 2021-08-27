Правоохоронці оглянули приміщення / kyiv.npu.gov.ua
У квартирі на проспекті Правди у Подільському районі Києва виявили фрагменти тіла жінки.
Про це повідомляє поліція Києва.
Повідомлення про моторошну знахідку надійшло до поліції близько 11:40 від родича власника помешкання.
На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, судово-медичний експерт, криміналістична лабораторія та інші профільні служби.
t.me/KyivOperativ
У мережі пишуть, що жертві був 41 рік.
t.me/KyivOperativ
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