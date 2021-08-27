Правоохоронці встановлюють обставини смерті жінки.

У квартирі на проспекті Правди у Подільському районі Києва виявили фрагменти тіла жінки.

Про це повідомляє поліція Києва.

Повідомлення про моторошну знахідку надійшло до поліції близько 11:40 від родича власника помешкання.

На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, судово-медичний експерт, криміналістична лабораторія та інші профільні служби.

У мережі пишуть, що жертві був 41 рік.

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Автор: Іван Бойко