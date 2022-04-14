За кожним фактом зникнення, викрадення або потрапляння в полон розпочинається кримінальне провадження.

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як подати заяву про зниклих безвісти громадян, їх викрадення або потрапляння у полон.

Як повідомляє прес-служба МВС, заяви та повідомлення про такі факти підрозділами Нацполіції приймаються в день звернення близьких родичів зниклого або інших осіб, яким відомо про факт зникнення.

Зокрема, заяву про безвісти зниклих осіб, їх викрадення або потрапляння в полон можна подати наступними способами:

направленням такої інформації поштою;

на телефон 102 (цілодобово);

на телефон гарячої лінії 089 420 1867 (цілодобово);

безпосереднього звернутися до територіального підрозділу поліції.

"У заяві зазначається максимально відома інформація про обставини зникнення та відомості про зниклу (викрадену, полонену) особу: дата та місце зникнення особи; анкетні дані такої особи, зокрема, число, місяць та рік її народження; прикмети особи (татуювання, шрами тощо); які номерні речі (мобільний телефон, паспорт тощо) були в особи під час зникнення; дані інших осіб, яким також може бути відомо про факти зникнення (викрадення, полону) особи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за кожним фактом зникнення, викрадення або потрапляння у полон органом досудового розслідування розпочинається кримінальне провадження.

"Крім того, в разі потреби рекомендуємо рідним осіб, які зникли безвісти, потрапили в полон, викрадені, разом із наданням заяви про вказаний факт здати біологічні зразки для виведення ДНК-профілю для подальшого їх порівняння", - додали у МВС.

Уточнюється, що в Україні біологічні зразки відбираються у біологічних батьків чи дітей зниклої особи, тому їм необхідно мати при собі паспорт (для дитини - свідоцтво про народження).

Відібрання зразків та проведення молекулярно-генетичної експертизи здійснюється лише за постановою слідчого. Експертиза проводиться коштом держави.

Водночас поліція просить громадян надавати інформацію про місця необлікованих поховань людей та виявлення трупів.

Раніше УНІАН публікував поради психологів про те, як допомогти близькій людині, яка пережила полон або облогу. А також наводив думку експерта з потреб психічного здоров'я щодо того, як діяти, щоб зберегти життя, якщо ви потрапили в полон.

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