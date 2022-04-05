Уважність в Мережі стала ще більш важливою з моменту початку війни.

Після початку війни кількість кібератак значно зросла. Зараз більшість з них організовується з метою завдати шкоди Україні. Це може відбуватися через злом акаунтів і даних будь-якого громадянина. Щоб уберегти себе від зловмисників, варто дотримуватися кількох простих порад, якими поділилася Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Про те, як не стати жертвою недоброзичливців, розповів глава Держспецзв'язку Юрій Щиголь в офіційному Telegram-каналі організацї.

За словами керівника, зараз багато атак направлено на персональні пристрої користувачів. Відправляються листи з потенційно цікавою інформацією, наприклад, про втрати окупантів. Глава Держспецзв'язку підкреслює, що переходити за посиланнями і відкривати файли, які містяться в повідомленнях від невідомих адресантів, ні в якому разі не можна.

"Фішингові листи зараз — величезна проблема", — зазначив Щиголь.

Ще одна важлива порада — не вестися на обіцянки легких грошей. Шахраї вже кілька разів створювали фальшиву програму "Дія", щоб виманити кошти. Зараз багато українців шукають допомоги, чим і намагаються скористатися зловмисники.

Інші поради від Держспецзв'язку

Частіше міняйте паролі, особливо від пошти і акаунтів в соцмережах. Це головні цілі недоброзичливців.

Довіряйте інформації тільки з офіційних джерел, перевіряйте дані перед відправкою іншому користувачеві.

Якщо вам надходять підозрілі листи або повідомлення, звертайтеся в урядову команду реагування на надзвичайні події CERT-UA.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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