Календар на 2023 рік зі святами та вихідними 

Відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено нові правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.
На практиці це означає, що офіційних святкових і неробочих днів в Україні немає.
При цьому графік роботи та час відпочинку встановлює роботодавець.
Як відпочиваємо у 2023 році: державні свята
01 січня 2023 - Новий Рік;
07 січня 2023 - Різдво Христове;
08 березня 2023 - Міжнародний жіночий день;
16 квітня 2023 - Великдень;
01 травня 2023 - День праці;
09 травня 2023 - День Перемоги;
04 червня 2023 - Трійця;
28 червня 2023 - День Конституції України;
28 липня 2023 - День української державності;
24 серпня 2023 - День Незалежності України;
14 жовтня 2023 - День захисника України;
25 грудня 2023 - Різдво Христове.
Як відпочиваємо та працюємо у 2023 році і які вихідні переносяться у мирний час
Після перемоги України у війні запрацюють правила, згідно з якими переносяться:
- вихідний 1 січня, неділя, Новий Рік - мав би переноситися на понеділок 2 січня;
- вихідний 7 січня, субота, Різдво - мав би переноситися на понеділок 9 січня;
- вихідний 16 квітня, неділя, Великдень - мав би переноситься на понеділок 17 квітня;
- вихідний 4 червня, неділя, Трійця - мав би переноситься на понеділок 5 червня;
- вихідний 14 жовтня, субота - мав би переноситься на понеділок 16 жовтня.
"Довгі" вихідні у 2023 році
У зв'язку з тим, що частина вихідних згідно із законодавством переноситься через свята, список "довгих" вихідних на 2023 рік у мирний час виглядає так:
З 31 грудня 2022 по 02 січня 2023 (всього 3) - Новий Рік;
З 07 по 09 січня (всього 3) - Різдво;
З 15 по 17 квітня (всього 3) - Великдень;
З 03 по 05 червня (всього 3) - Трійця;
З 28 по 30 липня (всього 3) - День державності;
З 14 по 16 жовтня (всього 3) - День захисника України;
З 23 по 25 грудня (всього 3) - Різдво;
З 30 грудня 2023 по 01 січня 2024 (всього 3) - Новий рік.