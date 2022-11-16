Календар на 2023 рік зі святами та вихідними 

Попри війну українці не збираються відмовлятися від свят.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено нові правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.

На практиці це означає, що офіційних святкових і неробочих днів в Україні немає.

При цьому графік роботи та час відпочинку встановлює роботодавець.

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Як відпочиваємо у 2023 році: державні свята

01 січня 2023 - Новий Рік;

07 січня 2023 - Різдво Христове;

08 березня 2023 - Міжнародний жіночий день;

16 квітня 2023 - Великдень;

01 травня 2023 - День праці;

09 травня 2023 - День Перемоги;

04 червня 2023 - Трійця;

28 червня 2023 - День Конституції України;

28 липня 2023 - День української державності;

24 серпня 2023 - День Незалежності України;

14 жовтня 2023 - День захисника України;

25 грудня 2023 - Різдво Христове.

Як відпочиваємо та працюємо у 2023 році і які вихідні переносяться у мирний час

Після перемоги України у війні запрацюють правила, згідно з якими переносяться:

вихідний 1 січня, неділя, Новий Рік - мав би переноситися на понеділок 2 січня;

вихідний 7 січня, субота, Різдво - мав би переноситися на понеділок 9 січня;

вихідний 16 квітня, неділя, Великдень - мав би переноситься на понеділок 17 квітня;

вихідний 4 червня, неділя, Трійця - мав би переноситься на понеділок 5 червня;

вихідний 14 жовтня, субота - мав би переноситься на понеділок 16 жовтня.

"Довгі" вихідні у 2023 році

У зв'язку з тим, що частина вихідних згідно із законодавством переноситься через свята, список "довгих" вихідних на 2023 рік у мирний час виглядає так:

З 31 грудня 2022 по 02 січня 2023 (всього 3) - Новий Рік;

З 07 по 09 січня (всього 3) - Різдво;

З 15 по 17 квітня (всього 3) - Великдень;

З 03 по 05 червня (всього 3) - Трійця;

З 28 по 30 липня (всього 3) - День державності;

З 14 по 16 жовтня (всього 3) - День захисника України;

З 23 по 25 грудня (всього 3) - Різдво;

З 30 грудня 2023 по 01 січня 2024 (всього 3) - Новий рік.

Календар на 2023 рік зі святами та вихідними

Православний календар на 2023 рік по місяцях