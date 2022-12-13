За продовження бойових дій на території Росії виступають не більше 5%.

85% опитаних українців вважають, що перемогою у війні над РФ буде звільнення усіх територій України включно з тимчасово окупованими Кримом та Донбасом.

Про це свідчать дані дослідження "Відбудова України та міжнародна допомога", проведеного соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення громадської організації "Центр Трансатлантичного діалогу" ("Transatlantic Dialogue Center") 20-21 листопада 2022 року .

"З початку повномасштабного вторгнення Росії переконаність у тому, що перемогою України у війні є звільнення усіх її територій включно з Кримом та окупованим Донбасом, зросла з 74% у березні до 85% у листопаді", - йдеться у дослідженні.

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Також зазначається, що підтримка деокупації усієї території України без виключення абсолютна серед представників усіх регіонів країни – понад 80%. При цьому лише 9% обрали варіант повернення лише територій, які Україна контролювала до 24 лютого 2022 року.

За продовження бойових дій на території Росії виступають не більше 5%.

Як проводилось опитування

Під час проведення дослідження було опитано 1000 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

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