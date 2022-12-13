Повномасштабна війна в Україні виснажує бюджет РФ.

Президент РФ Путін через свої кровожерні амбіції та бажання продовжувати повномасштабну війну в Україні втрачає можливість проводити геополітичні кампанії по всьому світу. Диктатор планує витратити на агресію проти нашої країни ще більше грошей, що сильно вдарить по бюджету Росії.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) у новому звіті розкрили збитки Кремля і вказали на те, які саме можливості втрачає Путін. У своїй аналітиці вони навели інформацію про те, що диктатор підписав закон про виділення понад 9 трильйонів рублів (приблизно 143 мільярди доларів) на оборону, безпеку і правоохоронну діяльність в бюджеті на 2023 рік.

"За даними Світового банку, ця сума становить близько 8% валового внутрішнього продукту Росії в 2021 році. За оцінкою Міноборони Великобританії, витрати Росії на оборону значно збільшилися і складуть понад 30% всього бюджету Росії на 2023 рік. Таким чином, Путін продовжує виснажувати свій бюджет на війну в Україні, і в процесі цього йому, можливо, доведеться припинити фінансування інших міжнародних або внутрішніх кампаній. ISW вже давно вважає, що російські сили перекидають обладнання і персонал з інших зон конфліктів, таких як Сирія і Нагірний Карабах, і можуть відмовитися від інших бойових дій і операцій м'якої сили на користь продовження затяжної війни в Україні", - вказали експерти.

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На думку аналітиків, Путін не розуміє, чим йому загрожує бажання продовжувати війну в Україні. Він не хоче жертвувати своїми геополітичними амбіціями в короткостроковій перспективі, через що диктатору доведеться зіткнутися з фінансовими труднощами. Путін не зможе знайти баланс між своїми кровожерливими цілями в Україні і бажанням проводити глобальні кампанії для підтримки своєї влади.

"Путін, наприклад, продовжував спроби відновити позиції Росії в Центральній Азії, безуспішно запропонувавши створити тристоронній союз між Росією, Казахстаном і Узбекистаном в кінці листопада і під час засідання Вищої Євразійської економічної ради в Бішкеку, Киргизстан, в грудні", - відзначили експерти.

У ISW також навели інформацію про те, що пропагандисти і так звані "воєнкори" РФ вже висловили своє невдоволення через витрати Кремля. Так, вони обурені тим, що Путін витрачає мільярди рублів на створення російськомовних шкіл в Таджикистані. Пропагандисти вважають, що диктатор витрачає російський бюджет зовсім не так, як потрібно.

Війна РФ проти України: нові провали та поразки агресора

Раніше УНІАН вже повідомляв, що лідери G7 зробили жорстку заяву щодо війни в Україні. Вчора вони сказали, що налаштовані змусити РФ заплатити за руйнування критичної інфраструктури України і притягнути президента Російської Федерації Володимира Путіна до відповідальності.

Крім цього, ЗСУ не припиняють атакувати ворога і демонструвати нові успіхи. Так, українські штурмові групи звільнили два населених пункти на північ від Сватового. Не припиняється робота і на інших напрямках. ЗСУ вдарили по стратегічному мосту в Мелітополі, а також влаштували рашистам "дискотеку" в Токмаку та Михайлівці.

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