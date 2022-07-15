Ірина, мама 4-річної Лізи, не пам'ятає про трагедію і весь час питає у лікарів, де її дочка, але вони поки що не говорять їй правду.

Вінничанка Ірина Дмитрієва, яка у тяжкому стані перебуває в реанімації, не знає про смерть доньки Єлизавети, яка загинула під час ракетного удару по Вінниці

Про це розповіла мати Ірини Лариса в інтерв'ю "Супільному".

Як розповіла мати Ірини, вона зараз в тяжкому стані, її прооперували. Лариса уточнила, що у її дочки ноги, руки цілі, тому те, що пишуть, що їй відірвало ногу не відповідає дійсності. Вона сказала, що у Ірини дуже тяжка травма черева: печінка, легені, її підключили до апарату штучної вентиляції легень.

А от про загибель маленької доньки жінка не знає.

"Вона говорила з головним лікарем. У неї тільки одне питання: "Де моя Ліза?" Головний лікар каже, що вона у лікарні у обласній. Не каже… Їй не можна казати. Бо вона не витримає", - зазначила жінка.

Мама Ірини припустила, що вона, мабуть, забула, що її Ліза загинула. Лариса розповіла, що після ракетних ударів їй вдалося телефоном поговорити з дочкою і тоді вона сказала, що маленької Лізи більше немає. "Мама, Лізи немає більше. Потрапив снаряд, її розірвало на частини. Її немає", - передала розмову з дочкою Лариса.

"Вона, мабуть, забула. У неї, мабуть, шок, бо вона ж мені сказала, що Лізи більше немає. У неї щось з пам’яттю сталося. Але він (лікар — ред.) заборонив. Сказав: вона не витримає, одразу двох поховаєте, якщо розкажете, що дитина померла", - зазначила жінка.

За словами Лариси, Ірина ще довго буде в лікарні, тому рідні ховатимуть дівчинку, не чекаючи, доки маму випишуть з лікарні.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки у Вінниці загинули ще два хлопчики - семи та восьми років. Один із них проходив обстеження у медцентрі, загинув разом із мамою. Інший - чекав на дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня російські загарбники вдарили по Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

За даними начальника Вінницької ОВА Сергія Борзова, станом на 12:00 15 липня до лікарень звернулось 197 постраждалих: 110 отримали допомогу амбулаторно, 80 залишаються на стаціонарному лікуванні.

Загинули 23 людини, серед яких 3 дітей. 11 людей вважаються зниклими безвісти.

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