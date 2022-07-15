Незабаром їхні тіла мають доставити до рідного дому, де й відбудеться прощання з ними.

Унаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня загинула молода мама Вікторія Рекута та її маленький син Максим. У момент ракетної атаки РФ Вікторія та її син перебували у клініці "Нейромед", куди вони приїхали на прийом з одного із сіл на Вінницької області.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Ірина Лупещенко й показала фото цих двох жертв російських окупантів.

"За кілька годин тіла матусі Вікторії Рекути та її янголятка Максимка Жарія, які загинули від ракетного обстрілу клініки Нейромед у м. Вінниця, привезуть до рідної домівки у Малу Мочулку", - написала вона.

Лупещенко додала, що про точний час і місце прощання із загиблими буде повідомлено пізніше.

Росія атакувала Вінницю ракетами: що відомо

14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

15 липня у місті оголошено жалобу за загиблими. Жертв - 23, серед яких 3 дітей. 11 - досі залишаються в розшуку зниклих безвісти.

Раніше повідомлялося, що жертвою ракетної атаки РФ у Винниці стала 4-річна дівчинка Ліза, її мама у важкому стані в реанімації.

Вас також можуть зацікавити новини: