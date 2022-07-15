Глава держави наголошує, що треба покарати як тих, хто віддає злочинні накази, так і тих, хто їх виконує.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна робить все для покарання усіх винних росіян в обстрілі центру Вінниці і двох університетів у Миколаєві.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"З’ясовуємо деталі по кожному ракетному обстрілу території нашої держави. Терористи понесуть повну відповідальність за все, що роблять", - заявив президент.

Зеленський нагадав, що у Вінниці – 23 загиблих, троє з них – діти. Ще 197 постраждалих звернулися по допомогу, а 11 людей досі залишаються зниклими безвісти.

Також у Миколаєві було 4 влучання у навчальний корпус педагогічного університету. Травмовано дві особи. Іще 4 влучання в корпус Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

"Наш спільний великий біль. Росія поводиться як держава-терорист, стріляючи по цивільному населенню. Ми зробимо все, щоб знайти й покарати тих, хто віддає злочинні накази, і тих, хто їх виконує", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня російські загарбники вдарили по Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

Внаслідок ракетної атаки загинули 23 особи, у тому числі троє дітей, 80 осіб госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

15 липня у місті оголошено жалобу за загиблими.

Сьогодні, 15 липня, зранку у Миколаєві пролунало понад 10 потужних вибухів. Ворожими ракетами були атаковані два найбільші університети міста – кораблебудівний і педагогічний. Поранено двох людей.