Одна з загиблих при ударі по Вінниці - 4-річна дівчинка Ліза. За життя її мами Ірини наразі борються лікарі.

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Вінниці загинула 21 людна, в тому числі три дитини.

Як пише місцеве видання 20 хвилин, серед тих, хто потрапив під удар були Ірина та Ліза. Ірина - мама маленької, чотирирічної Лізи, дівчинки з синдромом Дауна. Цього дня вони проходили біля площі Перемоги, коли йшли з занять у логопеда. Але саме у той момент впали російські ракети.

Ліза загинула на місці. Фотографію тіла дівчинки біля коляски опублікували рятувальники.

Її маму, у важкому стані, відвезли у реанімацію, розповіла виданню подруга жінки Лідія Войтенко.

"Іра — моя найкраща подруга, у нас обох "сонячні" діти, й ми дружили сім’ями. Свого часу разом орендували квартиру", - розповіла Лідія, яка їхала до подруги в лікарню.

"Іра начебто була притомна, коли потрапила до реанімації. Ліза на місці… померла, — зазначила жінка. — В Іри була мрія переїхати до Києва. До війни їй вдалося стати на ноги: почала знімати сама житло, знайшла нову гарну роботу. В неї життя почало налагоджуватись. Я перепрошую, але більше говорити не можу. Дуже важко…", - сказала жінка.

Як повідомляв УНІАН, зранку 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.

Станом на 16:30 було відомо, що загинула 21 людина (з них троє дітей), а близько 115 потерпілих звернулися по допомогу до медичних закладів, із них госпіталізовано 52 (34 - у тяжкому стані). Безвісти зниклими вважаються 46 людей.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

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