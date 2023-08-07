Уже майже два роки гроші за виробництво важливих документів без будь-якого конкурсу отримує одна і та сама компанія.

Консорціум Єдина державна автоматизована паспортна система (ЄДАПС), який у 2000-х займався виробництвом ідентифікаційних документів, повернувся до України під новим брендом та фактично взяв під контроль державний поліграфкомбінат "Україна", йдеться в розслідуванні "Української правди".

ЄДАПС, що тепер має назву Industrial Innovation Group та філіал в Україні з назвою "Поллі-Сервіс", повернувся на ринок майже два роки тому і за цей час монополізував одразу низку стратегічних напрямків виробництва. "УП" стверджує, що ЄДАПС почав активно з'являтись у державних закупівлях восени 2021 року – після того, як уряд провів нараду щодо виготовлення захищених документів і використання потужностей поліграфкомбінату "Україна", прагнучи удосконалити паспорти, нотаріальні бланки, документи для водіїв (посвідчення і техпаспорти), а також акцизні марки.

Уряд і поліграфкомбінат "Україна" стверджують, що технології, матеріали і постачальників змінили за ініціативи Національного антикорбюро. Та, як з'ясували журналісти "УП", за ці майже два роки оновлений ЄДАПС, під якого підлаштовували зміни вимог до документів, отримав дежпідрядів лише від поліграфкомбінату "Україна" на щонайменше 2,3 млрд гривень.

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Як Кабмін підлаштовувався під роботу з ЄДАПС

Журналісти "УП" наголошують, що уряд спеціально запроваджував зміни, які б сприяли роботі "Поллі-Сервіс" на ринку. Зокрема:

На початку листопада 2021 року Кабмін затвердив норму про те, що виготовляти нотаріальні бланки має "підприємство, яке належить до сфери управління Мінекономіки". Таке підприємство в державі лише одне – поліграфкомбінат "Україна". Це підприємство зрештою без конкурсу замовляло сировину для бланків саме у компанії свого колишнього консорціума ЄДАПС "Поллі Сервіс". Хоча в уряді стверджували, що ціну бланків "вдалося залишити без змін", насправді її поступово збільшували (менше ніж за рік ціна бланка зросла з 15,96 до 25,5 гривень).

23 лютого 2022 року Кабмін вніс зміни до вимог до посвідчень і техпаспортів. Тепер вимагалося ламінувати документи з обох боків "захисним прозорим рефлективним ахроматичним покриттям та плівкою підвищеної міцності". Для виконання цієї вимоги регіонам стали потрібні принтери Swiftpro K60, які в Україну завозить лише "Поллі-Сервіс". Частина регіонів отримала принтери безкоштовно зі вказаною ціною закупівлі близько 124 тисяч гривень (так було поставлено 750 принтерів по всій країні, ще 277 очікуються до кінця року). Ще частина регіонів закуповують їх зараз під час тендерів, і "Поллі-Сервіс" збирається постачати техніку за 530-600 тисяч гривень за комплект.

У вимоги до нотаріальних бланків, як зазначають джерела УП в Кабміні, хотіли "протягнути" ще один пункт – додатковий елемент захисту зі спектральною міткою (цю технологію має і рекламує ЄДАПС). Зрештою таку вимогу "протягнули", але щодо акцизних марок. 19 червня 2023 року у вимоги вписали голограму зі спектральною міткою. Уже 4 липня державний поліграфкомбінат закупив голограми в компанії "Поллі-Сервіс" за 140,5 мільйона гривень.

Кому належить "Поллі-Сервіс"

Компанію "Поллі-Сервіс", представляють українським виробником, але цей виробник критично важливих документів входить до Industrial Innovation Group, акцентують журналі сти.

В "УП" зауважують, що ця бізнес-імперія презентує себе як нового гравця на ринку. Але направді з нею досі має зв’язок скандально відомий екс-власник ЄДАПС Юрій Сидоренко, який нібито залиши в компанію у 2017 році. Після "виходу" Сидоренка, щ о пе реховувався від правоохоронців різних країн і мав бізнес у Москві, власни ками компанії стали двоє давніх менеджерів ЄДАПС, низка офшорних компаній та громадянин Арабських Еміратів (саме в цій країні "ожив" консорціум ЄДАПС). Тривалий час Industrial Innovation Group (аж до початку повномасштабної війни) торгувала з РФ.

Скандал на поліграфкомбінат "Україна" - що треба знати

У 2023 році Національне антикорупційне бюро заявило, екс-голова Одеської ОДА і екс-міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який був директором поліграфкомбінату "Україна" у 2011-2016 роках, закуповував матеріали для документів через свою закордонну фірму-"прокладку" за завищеними цінами.

Компанія-прокладка, за версією слідства, закуповувала матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько півмільярда гривень.

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