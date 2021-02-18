Лідери єврейських організацій, головні рабини більшості обласних центрів України висловили серйозне занепокоєння щодо навішування політичних ярликів на меморіал та спроб використати тему вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру у політичній боротьбі.

Голови єврейських громад України звернулися до Київського міського голови Віталія Кличка та депутатського корпусу Київради із закликом щодо припинення політизації проєкту зі створення Меморіального комплексу Голокосту у Бабиному Ярі.

За повідомленням «РБК-Україна», про це йдеться у зверненні Федерації єврейських громад України.

Лідери єврейських організацій, головні рабини більшості обласних центрів України висловили серйозне занепокоєння щодо навішування політичних ярликів на меморіал та спроб використати тему вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру у політичній боротьбі.

«Ми закликаємо усі політичні сили припинити спекуляцію на темі Голокосту, припинити розділяти євреїв, у яких загинули родичі від Шоа, на правильних і неправильних. Використовувати пам’ять про таку трагедію у політичній боротьбі не можливо», – вказано у зверненні.

Водночас підписанти виразили підтримку Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр” та звернули увагу на те, що меморіал підтримують ключові міжнародні інституції, які займаються питаннями пам’яті Голокосту.

Серед ключових підписантів звернення єврейських громад до депутатів Київради: Президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, Президент Об’єднання іудейських релігійних організацій України Яків Дов Блайх, Головний рабин Києва Моше Реувен Асман, Голова Ради Федерації Єврейських Громад України Мейр Цві Стамблер, Головний рабин Дніпра та Дніпропетровскої області Шмуель Камінецький, Голова ГО «Асоціація євреїв-колишніх в’язнів гетто та нацистських концтаборів» Борис Забарко, виконавчий директор Всеукраїнського єврейського конгресу Йосип Аксельруд, а також низка головних рабинів великих українських міст та лідери єврейських громадських організацій.

Автори звернення закликають Київраду виділити три додаткові ділянки землі, дві з яких є частиною знищеного радянською владою єврейського цвинтаря.

«Ми закликаємо вас проголосувати одностайно за це рішення, демонструючи таким чином шану до загиблих і їх пам’яті», – заявлено у документі.

«Меморіал співпрацює з Ізраїльським національним меморіалом Катастрофи (Голокосту) і Героїзму Яд Вашем і має активну підтримку у Європейському парламенті. Меморіальний центр став першою українською інституцією з якою Федеральний архів Німеччини (Бундесархів) уклав угоду про співпрацю», – йдеться у заяві.

Автори звернення нагадали, що ідея створення комплексу у Бабиному Ярі коштами міжнародних донорів була підтримана як попереднім, так і нинішнім керівництвом України.

«У 2016 році його заснування офіційно особисто ініціював президент Петро Порошенко. А 29 вересня 2020 року український уряд та Фонд підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю у присутності президента Володимира Зеленського. Меморандум був підписаний Міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком і членом Наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», Президентом Всесвітнього єврейського конгресу Рональдом Лаудером», – зазначається у повідомленні.

Наразі під зверненням підписалися 44 представників єврейських організацій з усієї України. Збір підписів триває.

Нагадаємо, 27 січня члени постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин підтримали передачу в оренду благодійній організації «Фонд Пам’яті «Бабин Яр» трьох земельних ділянок на території урочища. У Бабиному Ярі планують реалізувати проект з комплексної меморіалізації та створити музей Голокосту коштами приватних донорів.Остаточне рішення щодо передачі ділянок в оренду відбудеться на пленарному засіданні Київської міської ради.

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Автор: УНІАН