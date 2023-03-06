Наразі вдалося повернути в Україну 307 українських дітей.

З окупованих Росією територій України вдалося повернути восьмирічного хлопчика. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як розповів омбудсман у Telegram, наприкінці лютого до Офісу уповноваженого надійшло звернення щодо повернення дитини, яка перебуває на тимчасово окупованій Росією території.

"За кілька днів за сприяння та роботи працівників Офісу омбудсмана Сашка зустріла бабуся. Нині хлопчик – в Україні", – розповів уповноважений.

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Він додав, що, за даними Національного інформаційного бюро, нині вдалося повернути в Україну 307 українських дітей.

"Працюємо для того, щоб повернути додому кожного українця", – наголосив Лубінець.

Повернення депортованих до РФ українських дітей

24 лютого радник – уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук повідомила, що ідентифіковано 16 тис. 221 дитину, яку окупанти незаконно примусово вивезли з території України. Водночас реальна кількість силоміць вивезених українських дітей сягає сотень тисяч.

На початку лютого 2023 року вдалося повернути ще двох маленьких українців, яких депортували до Росії. Сестричок з Луганської області росіяни вивезли в Рязань. Водночас у січні вдалося повернути в Україну 125 українських дітей, яких вивезли до РФ.

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