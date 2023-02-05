Окупанти депортували дівчаток в Рязань та помістили у притулку після смерті їх мами.

Україні вдалося повернути ще двох дітей після примусової депортації з боку окупантів в Російську Федерацію.

Як зазначила прес-служба Мінреінтеграції, додому в Україну вдалося забрати сестричок, яких росіяни вивезли з Луганської області в Рязань.

Дівчаток у віці 13 і 15 років окупанти депортували разом з їх мамою. Після її смерті на території РФ дітей забрали до місцевого притулку.

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Повернути українок додому допомогла їхня старша сестра, яка зі своєю сім'єю встигла евакуюватися до Волинської області. Вона зробила офіційний запит в Мінреінтеграції та оформила опіку над сестрами до їх повернення в Україну.

Завдяки спільним зусиллям сім'я возз'єдналася, дітям більше нічого не загрожує, зазначили в Міністерстві.

Депортація українських дітей на територію РФ

Раніше уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук уточнила, що станом на жовтень 2022 року окупанти насильно вивезли до РФ щонайменше 8 709 дітей.

Зі свого боку директор громадської організації Східна правозахисна група Віра Ястребова зазначила, що потенційними жертвами примусової депортації в РФ можуть стати 82 тисяч українських дітей.

Буквально сьогодні стало відомо про плани росіян продовжити депортацію українських дітей в Луганській області під виглядом "оздоровчих поїздок". Вони хочуть забрати їх в Карелію.

Також стало відомо місце перебування 14 дітей-сиріт з Херсона, яких російська влада вивезла на підконтрольну РФ територію під час окупації міста. Сиріт поселили в Сімферопольський дитячий будинок "Ялинка", який набув слави німецького концтабору "Освенцима" через жорстоке поводження з вихованцями.

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