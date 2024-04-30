Залишаються всі обов'язки, які раніше на нього були покладені, крім носіння електронного браслету.

Суддя Печерского районного суду Києва постановила зняти електронний браслет з митрополита Української православної церкви (Московського патріархату) Павла Лебедя (відомого як Паша Мерседес). Про це заявив адвокат митрополита Павла (Лебідя) Микита Чекман, повідомляє Суспільне.

За його словами, сторона захисту довела суду, що зняття браслету жодним чином не підвищує ризики і митрополит Павло не перешкоджає веденню кримінального провадження.

Адвокат поінформував, що залишаються всі обов'язки, які раніше на нього були покладені, крім носіння електронного браслету.

"Йдеться, зокрема, про здачу закордонного паспорту та явку на першу вимогу суду", - сказав Чекман.

Суд над Пашою Мерседесом - деталі

Митрополиту УПЦ МП, екс-настоятелю Києво-Печерської лаври Павлу ("Мерседесу") вранці 1 квітня 2023 оголосили про підозри.

Лебідю було вручено підозру за статтями 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) і 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Шевченківський суд Києва в цей же день обрав представнику УПЦ МП запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці, а також зобов'язали носити електронний браслет.

У липні Солом'янський суд Києва міста Києва вирішив, що Лебідь (Паша "Мерседес") має перебувати під вартою. Йому було замінено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою строком до 14 серпня 2023 року.

У серпні адвокат Лебедя Микита Чекман заявив, що митрополита було госпіталізовано. "Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання!", - написав Чекман.

В листопаді Печерський районний суд Києва продовжив Лебедю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці, тобто до 29 січня.

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