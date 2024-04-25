Його взяли під варту без права на заставу.

Настоятеля Свято-Успенської Святогірської лаври (МП) митрополита Арсенія, який поширював інформацію про розташування Сил оборони України на Донеччині, взяли під варту. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що у вересні 2023 року настоятель лаври поширював інформацію воєнного характеру. Зокрема, під час своєї проповіді він розповів вірянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів ЗСУ, СБУ, НПУ й Сил оборони України на території Святогірської громади.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Настоятелю загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відео дня

Раніше Служба безпеки України повідомила священнику про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).

За даними спецслужби, клірик "здав" окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині.

"Це відбулося під час його літургії. Тоді вікарій під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ. Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі Телеграм-каналу. Таким чином клірик намагався завуальовано "злити" агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні. Зокрема, про це свідчать неодноразові інтерв’ю вікарія, в яких він називав збройну агресію РФ "громадянським конфліктом".

Церковна хористка "наводила" ракети на позиції ЗСУ під Запоріжжям

У Запорізькій області Служба безпеки України затримала церковну хористку та дружину настоятеля місцевого храму УПЦ (МП), яка коригувала повітряні атаки противника на позиції ЗСУ.

Жінка ще з початку повномасштабного вторгнення РФ підтримувала дії російських загарбників і сподівалась на захоплення всього південного регіону України.

Вас також можуть зацікавити новини: