На засіданні він заперечив свою провину і зауважив, що на своїй церковній посаді "не розпалює міжконфесійну ворожнечу, а намагається її загасити".

Солом'янський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід заступнику голови відділу зовнішніх зв'язків Української православної церкви Московського патріархату Миколі Данилевичу, який закликав молитися за росіян у війні.

Як повідомляють "Ґрати", прокуратура просила відправити священика під домашній арешт, але суддя призначив йому лише особисте зобов'язання з'являтися до слідчого.

Зазначається, що підставою для оголошення підозри Данилевичу стали два пости в його телеграм-каналі. "У них Данилевич звинувачує Православну церкву України в тому, що її представники незаконно захоплюють храми УПЦ. На думку священика, Росія використала це як привід для вторгнення", - йдеться у повідомленні.

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Сам Данилевич на засіданні суду заперечив свою провину. За його словами, він з першого дня повномасштабної війни публічно засуджує російську агресію, а також на своїй церковній посаді "не розпалює міжконфесійну ворожнечу, а намагається її загасити".

Крім того, він додав, що двоє його рідних братів воюють в складі Збройних сил України, а один пережив полон.

УПЦ МП в Україні

12 квітня Служба безпеки України повідомила про підозру одному з очільників УПЦ (МП), який закликав помолитися за російських окупантів у війні проти України.

СБУ задокументувала підривну діяльність з боку заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ (МП). Клірик виправдовував російську війну проти України та розпалював релігійну ненависть.

У Службі повідомили, що після повномасштабного вторгнення Росії протоієрей публічно закликав до співпраці з російськими окупантами, щоб спільно "помолитися за здоров’я та благополуччя" загарбників.

Зауважується, що про це він написав у власному телеграм-каналі, який неодноразово використовував для поширення прокремлівських наративів.

Крім того, за оперативними даними, священник курував розгалужену мережу єпархій УПЦ (МП) за кордоном. Ці установи під прикриттям нібито духовної опіки над українськими переселенцями поширюють пропагандистські наративи Росії. Таким чином він "намагався вплинути на свідомість українців за кордоном та дискредитувати нашу країну на міжнародній арені".

Під час проведення обшуків за місцем проживання чоловіка було знайдене страхове свідоцтво обов’язкового пенсійного страхування Росії, що свідчить про можливу наявність у нього громадянства держави-агресора. Також було знайдено документи, які підтверджують його навчання в дипломатичній академії Міністерства закордонних справ РФ.

Клірику було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками); ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Миколу Данилевича.

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