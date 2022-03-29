Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Станом на 11.30 з-під завалів Миколаївської обласної державної адміністрації деблоковано одного загиблого та врятовано 18 постраждалих.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

"Станом на 11.30 підрозділами ДСНС з-під завалів деблоковано 1 загиблу особу та врятовано 18 постраждалих, яких передано медикам", - мовиться у дописі.

Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці події.

Як повідомляв УНІАН, близько 08.45 29 березня внаслідок обстрілу та влучання в дев'ятиповерхову будівлю Миколаївської облдержадміністрації сталося руйнування її центральної секції з 9-го по 1-й поверхи без горіння.

Станом на 09.25 рятувальники вивільнили з-під завалів 9 постраждалих осіб та передали їх медикам.

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