Поціновувачів заборонених речовин винюхав службовий собака, який добре "тримав носа за вітром".

На українсько-польському кордоні у пункті пропуску "Краківець" у двох українців прикордонникивиявили наркотики.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що молодики прямували двома рейсовими автобусами на виїзд з України як пасажири учора, 1 січня, пізно ввечері та прихопити з собою наркотики та наркомісткі таблетки, очевидно, розраховуючи, що перетнуть кордон без проблем, бо ж "святкові дні".

"Однак на службі добре "тримав носа за вітром" службовий собака, який і винюхав "поціновувачів" наркоти", - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося під час особистого огляду, один із українців віз з собою кілька згортків з білою речовиною, зі слів подорожувальника, метадону, два блістери з пігулками, що містять наркотичну речовину "метадон-3Н" по 25 мг кожна та кілька пігулок, що містять наркотичну речовину "трамадол" по 200 мг кожна.

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Інший хлопець в чохлі телефона приховав згорток з білою речовиною, з його слів, амфетамін, та прилади для споживання наркотичних речовин зі смолами, які за своїми властивостями є аналогами наркотичних речовин та за переміщення яких також передбачена відповідальність.

"По даних фактах прикордонники направили повідомлення компетентним органам про вчинення кримінального правопорушення за ст. 309 ККУ "Незаконне зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту". Про виявлених правопорушників 1990 та 1996 років народження повідомлено співробітників поліції", - зазначили в ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, поліцейські Харківщини затримали чоловіка, який через Інтернет-магазин торгував небезпечним наркотиком.