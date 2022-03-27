Більшість з них – чоловіки, які готові захищати Батьківщину зі зброєю в руках.

Протягом останньої доби на територію України повернулися 22 тисячі громадян. Загалом з початку повномасштабної збройної агресії РФ на території України додому повернулися з-за кордону понад 442 тис українців.

Про це звітує Держприкордонслужба.

"Минулої доби з України вибуло понад 49 тисяч осіб. 30 тисяч з них перетнули кордон до Польщі", - повідомили у відомстві.

Державна прикордонна служба рекомендує обирати для перетину пункти пропуску на межі з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Молдовою.

"Крім оформлення людей і транспорту, прикордонники спільно з митниками здійснюють також пропуск гуманітарної допомоги для українського війська та наших співвітчизників. За минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 900 транспортних засобів з гуманітарними вантажами", - уточнили у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні стартує міжнародний благодійний телемарафон-концерт на підтримку України. Трансляція ефіру здійснюватиметься з Варшави, на базі польського телеканалу ТVР. Крім цього, ретрансляцію на своїх локальних каналах забезпечують мовники з багатьох країн світу.

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