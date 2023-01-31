Андрій Демченко зазначив, що ці умови стосуються як чоловіків, так і жінок.

Заборона на виїзд чиновників за кордон набула чинності в Україні. Існує три винятки, коли посадова особа все ж може виїхати в іншу країну.

"Постанова уряду, яка вже прийнята, і вона вступила в силу. Тепер там чітко прописана категорія посадових осіб. це чиновники, нардепи, судді, прокурори, а також представники органів місцевого самоврядування та працівники, заброньовані на період мобілізації під час дії воєнного стану за органами державно влади. Тепер вони можуть виїжджати за кордон виключно у службове відрядження", - заявив представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в інтерв'ю ТСН.

При цьому він вказав, що є певні винятки, коли зазначені особи все ж можуть виїхати з країни, і це стосується як чоловіків, так і жінок.

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Винятки для виїзду за кордон:

для батьків-одинаків, щоб відвідати супроводити або відвідати дітей, які знаходяться в іншій країні у виняткових випадках при наявності необхідних документів;

для проходження лікування, якщо є підтвердження домовленості з медустановою;

за наявності рішення голови ДПСУ у разі смерті членів сім'ї, які перебували за кордоном.

Заборона на виїзд чиновників за кордон - що відомо

23 січня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ №27/2023, який дозволяє чиновникам виїжджати за межі України тільки для відрядження.

27 січня Кабмін прийняв постанову, яка забороняє виїзд чиновників за кордон під час війни без поважних причин.

При цьому 29 січня спікер ДПСУ Андрій Демченко вказав, що для виїзду за кордон чиновники повинні за три дні подавати звернення до Адміністрації Державної прикордонної служби.

30 січня він пояснив, що прикордонники мають повне право відмовити чиновнику в перетині кордону.

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