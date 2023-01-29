В ДПСУ зазначили, що заборона також поширюється на чиновників як чоловічого так і жіночого гендеру.

Заборона на виїзд за кордон для чиновників вже діє і поширюється на тих, хто не придатний військової служби, чи на тих, які мали інші підстави для виїзду.

Як пояснив речник державної прикордонної служби Андрій Демченко, постанова № 69 про внесення змін до Правил перетину кордону громадянами України вже набула чинності і діє, передає Українська правда.

"Треба розуміти, що це стосується чіткого переліку посадових осіб, зокрема керівної ланки, народних депутатів, суддів, прокурорів тощо, а також працівників, заброньованих за органами держвлади на період мобілізації. Особи, не придатні до військової служби, не можуть залишати Україну, якщо є в списках, наданих ДПСУ органами, означеними вище, окрім винятків, визначених для держслужбовців", - пояснив він.

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Він зазначив, що урядовці, народні депутати, низка інших посадовців, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження.

Крім того, уряд визначив, що міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, кого це стосується, повинні в триденний термін надати до Адміністрації Держприкордонслужби список зазначених у постанові осіб. В майбутнбому вони повинні вносити зміни в цей список. У свою чергу Адміністрація ДПСУ забезпечить наявність цих списків у своїх інспекторів на кордоні.

Визначено також перелік винятків для перетину кордону цими особами: жінкам або батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном у виняткових випадках за наявності підтверджуючих документів; для лікування за кордоном; на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.

Демченко підкреслив, що ухвалені нововведення не мають гендерного забарвлення і стосуються як чоловіків, так і жінок.

Заборона на виїзд за кордон

27 січня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження.

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