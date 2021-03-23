Хоч закон дозволяє батькам не щеплювати дитину, у конкретній справі право не вакцинувати школяра протиставляється загальному інтересу суспільства.

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду залишив без змін судові рішення районного та апеляційного судів, якими відмовлено в задоволенні позову про визнання недійсним та скасування наказу директора ліцею про відсторонення від занять учениці, не щепленої за віком.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Судді посилаються на статтю 53 Закону «Про освіту», згідно з якою учні мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання, а також зобов’язані дбайливо ставитися до власного здоров’я.

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Хоч закон дозволяє батькам не щеплювати дитину, у конкретній справі, постановляють судді, індивідуальне право не вакцинувати школяра протиставляється загальному інтересу суспільства.

«Держава, установивши заборону відвідувати навчальний заклад дитиною, яка не має профілактичних щеплень, реалізує свій обов’язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, у тому числі й самої нещепленої дитини. Отже, право дитини позивачки на освіту в шкільному навчальному закладі було тимчасово обмежено з огляду на суспільні інтереси», – йдеться у повідомленні.

Судді стверджують, що в цьому випадку право дитини на освіту не порушене, «оскільки для дітей, які не можуть відвідувати заклад освіти за відсутності щеплень, установлені альтернативні способи отримання освіти та продовження навчання, зокрема в навчальному закладі».

Тому судді назвали безпідставними доводи позивача про те, що «оспорюваними наказами відповідача порушено конституційне право дитини на освіту».

«Вирішуючи питання про співвідношення норм статей 3 та 53 Конституції України, не можна не визнати пріоритетність забезпечення безпеки життя, здоров’я і безпеки людини над правом на освіту», – підсумували у Верховному Суді.

До слова, у статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" йдеться, що невакциновані діти не повинні допускатися до занять у школі.

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Автор: Яна Ставська