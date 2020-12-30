Також вирішено припинити практику проведення спільних акцій (творчі вечори, «круглі столи», конференції тощо) з дипломатичними представництвами вищезгаданих країн.

Секретаріат Спілки письменників ухвалив рішення припинити публікації у виданнях НСПУ творів письменників з країн, які виступають проти територіальної цілісності України.

Про це у вівторок, 29 грудня, повідомила прес-служба організації в "Українській літературній газеті".

Серед таких країн: Російська Федерація, Білорусь, Венесуела, Вірменія, Зімбабве, Іран, Камбоджа, Киргизстан, Китай, КНДР, Куба, Лаос, М’янма, Нікарагуа, Сербія, Сирія, Судан.

Читайте такожУ Польщі випустили календар з "російським" Кримом (фото)

«Виняток можуть становити публікації творів померлих класиків, а також тих сучасних письменників цих країн, які публічно підтримують територіальну цілісність України і засуджують агресію Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

Також вирішено припинити практику проведення спільних акцій (творчі вечори, «круглі столи», конференції тощо) з дипломатичними представництвами вищезгаданих країн і не допускати участі членів НСПУ у будь-яких літературно-мистецьких заходах, ініційованих представниками країн, які підтримують російську агресію проти України.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко