Секретаріат Спілки письменників ухвалив рішення припинити публікації у виданнях НСПУ творів письменників з країн, які виступають проти територіальної цілісності України.
Про це у вівторок, 29 грудня, повідомила прес-служба організації в "Українській літературній газеті".
Серед таких країн: Російська Федерація, Білорусь, Венесуела, Вірменія, Зімбабве, Іран, Камбоджа, Киргизстан, Китай, КНДР, Куба, Лаос, М’янма, Нікарагуа, Сербія, Сирія, Судан.
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«Виняток можуть становити публікації творів померлих класиків, а також тих сучасних письменників цих країн, які публічно підтримують територіальну цілісність України і засуджують агресію Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.
Також вирішено припинити практику проведення спільних акцій (творчі вечори, «круглі столи», конференції тощо) з дипломатичними представництвами вищезгаданих країн і не допускати участі членів НСПУ у будь-яких літературно-мистецьких заходах, ініційованих представниками країн, які підтримують російську агресію проти України.
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