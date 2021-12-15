Жінка поскаржилася на погрози та вимагання з боку батьківського комітету.

Черговий дика шкільна історія сталася в Запоріжжі. Мамі першокласниці "заборонили" приводити дитину в школу, тому що вона не здала гроші на подарунки.

Про це повідомляється в пабліку "Хочу вчитися".

Відзначається, що до жінки звернулася представниця батьківського комітету, яка заявила про борги в "фонд класу". У зв'язку з цим їй рекомендували не приводити дитину в школу 20 та 24 грудня, тому що в ці дні вітатимуть дітей з днем Святого Миколая та Новим роком.

У свою чергу мама першокласниці звернулася до заступника директора школи, але їй заявили, що вона не так зрозуміла. Надалі жінку стали шантажувати. Представниці батьківського комітету погрожували, що і зовсім заборонять дівчинці користуватися милом та туалетним папером, тому що їх купують батьки.

За словами обуреної жінки, з неї щомісяця вимагають по 100 гривень на "фонд класу". При цьому 1 вересня в школі збирали по 400 гривень на подарунки. Водночас ніяких звітів про використання грошей ніхто не надає.

Як раніше повідомляв УНІАН, учні однієї зі шкіл Рівненської області влаштували свято для своєї однокласниці. Дівчинка вже два роки не ходить до школи через серйозні проблеми зі здоров'ям.

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Автор: Анастасія Горбачова