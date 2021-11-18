Поліція виявила факт кібербулінгу, хоча дівчинка намагалася замовчувати про цькування майже до останнього.

На Херсонщині діти знущалися з однокласниці, школярі створили фейкову сторінку дівчинки в Instagram та викладали там нецензурні фото. 8-класниця до останнього намагалася терпіти цькування, проте усе ж розповіла про жорстоких підлітків своїй мамі.

Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області у Facebook.

Інцидент стався в одній зі шкіл Скадовського району. Від кібербулінгу там страждала учениця восьмого класу. ЇЇ однокласники створили фейкову сторінку в Instagram, де вони викладали її фото. Двоє підлітків потай фотографували дівчинку, після чого вони робили на знімках нецензурні написи та малювали непристойні речі.

На цьому підлітки не зупинилися. Вони обговорювали непристойні фото у чаті, який вони створили в Telegram. Дівчинка до цього чату доступу не мала, проте вона усе ж дізналася про цькування. Школярка побачила сторінку в Instagram, де однокласники викладали її фото.

Читайте такожУ Черкасах в дитсадку декілька років знущалися з дітейДівчинка розповіла про все це своїй мамі, та пішла до школи. Адміністрація навчального закладу звернулася до поліції. Правоохоронці почали перевірку та виявили факт кібербулінгу.

Поліція приїхала до школи та поспілкувалася з учнями. На той час фейкова сторінка вже була видалена.

"Попередньо встановлено, що частина класу була вороже налаштована проти однокласниці. Причину такого ставлення учні пояснили тим, що дівчинка не місцева і переїхала в село лише 3 роки тому. Про фейковий акаунт знали учні класу і обговорювали це у телеграм-чаті, до якого потерпіла доступу не мала. З’ясувалося, що діти створили дві фейкові сторінки, які після розголосу інформації одразу ж видалили", - розповіли у прес-службі.

З підлітками, які цькували школярку, ювенальна поліція провела роз'яснювальну роботу. Також їх поставили на облік у поліцію. З батьками дітей, які займалися булінгом, також були проведені бесіди. Окрім цього, відносно батьків двох школярів, причетних до цькування, склали адміністративні протоколи.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Миколаївщині оштрафували матір хлопця, який цькував дівчинку в Instagram. Він заподіяв шкоду психічному здоров`ю дитини.

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Автор: Поліна Кузенко