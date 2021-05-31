Після смерті хлопця його мати пішла служити у військову частину "Десна".

Загиблий в авіакатастрофі біля Чугуєва у Харківській області 19-річний курсант Богдан Матвійчук за три дні до трагедії в розмові з батьками телефоном назвав військовий літак Ан-26 «труною».

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Повідомляється, що тільки зараз батьки хлопця зважилися оприлюднити цю розмову. Вони дзвонили Богдану за три дні до падіння літака, і йшлося саме про навчальні польоти:

- Як ти його назвав?

- Труна.

- А чому труна?

- Ну, тому що він постійно ламається. Там нічого не працює з приладів. Там мало що працює... прилади можуть обманювати та не ті значення показувати…

Після смерті курсанта його мати пішла служити до військової частини «Десна», щоб виконати бажання сина.

Також повідомляється, що батьки хлопця вже вісім місяців не можуть домогтися статусу члена сім'ї загиблого військовослужбовця.

Авіакатастрофа під Харковом: що відомо

Читайте такожРозслідування авіакатастрофи Ан-26 під Харковом завершеноУвечері 25 вересня 2020 року у Харківській області на 530 км траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та відразу загорівся.

На борту були члени екіпажу, курсанти та офіцери Харківського університету Повітряних сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 осіб.

За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, швидше за все, зачепився крилом за землю.

Слідчі ДБР розглядали чотири версії катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.

28 жовтня 2020 року урядова комісія серед головних причин катастрофи Ан-26 назвала відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб Харківського університету, а також системні порушення правил виконання польотів.

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Автор: Катерина Шварц