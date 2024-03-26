Він заявив, що через неспроможність завоювати місто окупанти щодня обстрілюють його жителів.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов відреагував на інформацію від джерел російських ЗМІ про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито планує окупувати Харків.

Зокрема, голова ОВА зазначив, що за 761 день повномасштабної війни росіяни не змогли в бою захопити жодне велике українське місто, в тому числі й Харків.

"Перемогти незламних харків'ян не змогли ані в 2022-му, ані в 2023-му, як і втримати позиції в населених пунктах області", - заявив Синєгубов.

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Водночас він зауважив, що уже третій рік доводиться чути про те, як диктатор Володимир Путін хоче взяти Харків.

"Середньовічна тактика варварів: те, що не можуть взяти на полі битви, — обстрілюють ракетами, літаками та артилерією. Тому божевільні фантазії окупантів супроводжуються щоденними обстрілами цивільного населення. Але знищення будинків мирних людей, це єдине, що можуть вчиняти окупанти від безсилля на фронті", - наголосив Синєгубов.

Також він додав, що на подібного роду "заяви" в українців є єдина і справедлива відповідь.

"І її українські захисники щодня доводять на полі бою", - сказав голова ОВА.

Російське ЗМІ повідомило про наміри Путіна окупувати Харків – подробиці

Російське видання "Медуза" з посиланням на джерела в Кремлі, уряді РФ та "Єдиній Росії" поширило інформацію, що Путін збирається продовжувати війну.

Проте оцінки цих джерел щодо того, які російський диктатор зараз ставить із цього приводу цілі, розходяться. Так, один із співрозмовників, близьких до Кремля, вважає, що після невдалого контрнаступу ЗСУ Путін "відчув слабкість України і готовий йти до переможного – хоч до Києва – і ціна його не хвилює".

Інший співрозмовник, близький до Кремля, навпаки, вважає, що вище керівництво РФ ставить перед собою "реалістичніші цілі", а саме взяття Харкова і поступове закінчення "СВО" після цього.

За словами джерел "Медузи" серед "російських еліт", високопосадовці переконані, що армії РФ під силу взяти Харків, а ось подальше просування вглиб України буде "важким".

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