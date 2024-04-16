Також на військовий облік у ТЦК за місцем проживання протягом 60 днів мають стати громадяни чоловічої статі, які мають спеціальні звання та проходять службу в державних органах.

16 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Він набере чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування – тобто вже у середині травня.

Як зазначає "Судово-юридична газета", до середини липня 2024 року громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають повідомити до територіальних центрів комплектування свою реальну адресу та актуальніий номер телефону. Відповідно до перехідних положень, уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) необхідно протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом.

Якщо громадянин перебуває на території України, він має це зробити шляхом прибуття до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАП, або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста у разі його наявності.

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Водночас у разі перебування громадянина за кордоном, повідомити актуальні дані треба на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста у разі його наявності.

Крім того, ті громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, мають стати на військовий облік протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабміну, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном.

На військовий облік у ТЦК за місцем проживання протягом 60 днів мають також стати громадяни чоловічої статі, які мають спеціальні звання (класні чини) та проходять службу в Національній поліції, ДБР, Службі судової охорони, БЕБ, ДСН, Державній кримінально-виконавчій службі, НАБУ, органах прокуратури, Державній податковій службі, Державній митній службі. При цьому зазначено, що працівники НАБУ та ДБР не підлягають призову під час мобілізації.

Мобілізація в Україні: інші новини

Відповідно до нового закону, мобілізація відбуватиметься з 25 років. Граничний вік залишився незмінним – він становить 60 років для всіх категорій військовозобов'язаних.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що новий закон про мобілізацію – "це найкращий варіант, на який ми могли сподіватися". Він наголосив, що військовим, які перебувають на фронті, потрібно дати можливість отримати відпустку. Щоб це було можливо, необхідно збільшити кількість українців у лавах ЗСУ.

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