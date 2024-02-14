Найбільше заяв про шлюб через Дію подавали у Києві, Львівській та Одеській областях.

За рік близько 20 000 молодят подали заяви про шлюб на порталі "Дія". Про це повідомив віце-премʼєр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Щасливі, що дедалі більше молодят витрачають час одне на одного, а не на черги в держустановах. Майже рік українці подають заяву про шлюб у Дії — вибирають місце, дату та формат церемонії. А далі просто приходять на весільну церемонію. Майже 20 000 пар успішно скористалися послугою в Дії", - написав він у Telegram.

За даними міністра, 53% заяв подають жінки. Майже порівну закохані вибирають повний обряд реєстрації та одруження без урочистостей.

Федоров також повідомив, що найбільше заяв про шлюб через Дію подавали у Києві, Львівській та Одеській областях.

"А зовсім скоро запустимо повний цикл одруження в "Дії". І пари зможуть зареєструвати шлюб просто з дому чи навіть коли наречений і наречена перебувають у різних містах", - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, днями міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував, що найближчим часом в Україні запустять онлайн одруження.

Тобто, йдеться про одруження в "Дії", по відеозв’язку. Федоров зазначив, що це буде унікально для всього світу.

За його словами, це дозволить українським військовим також одружуватися на дистанції. Федоров наголошує, що все буде безпечно, буде виключена можливість ситуації, коли "без мене мене женили".

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