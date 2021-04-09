Затори в Києві в п'ятницю вранці, 9 квітня, скували основні магістралі міста та прилеглі вулиці.
Про це свідчать дані сервісу Google Maps.
Ситуація на мостах
Сьогодні на всіх транспортних мостах в Києві спостерігаються затори та "тягнучки", а ДТП на Північному і Південному мостах лише погіршили ситуацію.
Традиційно затори утворилися на всіх в'їздах і виїздах з мостів.
Затори на правому березі
Багатокілометровий затор паралізував рух проспектом Перемоги. Тут затор починається від с.м. "Житомирська" і тягнеться до с.м. "Берестейська". Далі потік машин трохи слабшає, проте труднощі з трафіком знову починаються в районі с.м. "Шулявська".
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Червоними від заторів також стали вул. Новокостянтинівська, вул. Скляренка, пр. Бандери, вул. Іллєнка, Набережне шосе, Набережно-Хрещатицька та Набережно-Рибальська вулиці.
Практично зупинилося перехрестя вул. Борщагівської та Вадима Гетьмана, тому що в районі Індустріального мосту проводяться ремонтні роботи.
Пр. Лобановського, вул. Нова і Голосіївський проспект також мають труднощі з трафіком.
Затори також утворилися на в'їзді в місто з боку Софіївської Борщагівки, Вишневого та Крюківщини.
Ситуація на Лівому березі
На пр. Романа Шухевича сталося відразу кілька ДТП, тому рух по ньому ускладнено від перетину з бул. Перова і до Північного мосту.
Почервоніли від заторів також вул.Кубанської України, вул. Миропільська, вул. Братиславська, бул. Перова та пр. Визволителів у бік Броварського проспекту. На самому Броварському проспекті труднощі з трафіком спостерігаються від с.м. "Дарниця" до мосту Метро.
А на пр. Бажана затор розтягнувся від Позняків до Південного мосту.
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