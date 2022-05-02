Для евакуації люди мають зібратися о 7:00 на Луначарському кільці біля Бердянська.

Завтра, 3 травня, евакуаційна колона забиратиме людей з Луначарського кільця поблизу Бердянська.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

"Офіційно. Евакуація. За підтримки ООН та Червоного Хреста на завтра погоджено евакуацію мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Для евакуації люди мають зібратися о 7:00 на Луначарському кільці біля Бердянська.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 1 травня, почалася евакуація цивільного населення, яке знаходилося в укритті підприємства "Азовсталь" у Маріуполі.

Перша група приблизно зі 100 осіб виїхала на підконтрольну територію. Сьогодні, 2 травня, вони прибули до Запоріжжя.

Також сьогодні зранку в Маріуполі почалася друга хвиля евакуації. У мерії Маріуполя додали, що також є домовленість попередня, щодо долучення, приєднання людей в Мангуші, в Бердянську і долучення колон з власного транспорту.

Як повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, із бомбосховищ, що розташовані на території "Азовсталі", сьогодні вдалося вивести більш як 100 людей.

Зазначимо, що понад 30 тисяч маріупольців окупанти примусово депортували до Російської Федерації. Російські загарбники не отримують підтримку від населення, а відтак вдаються до хитрощів: під приводом евакуації людей на підконтрольні Україні території — везуть їх у фільтраційні табори.

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