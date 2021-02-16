У Міністерстві внутрішніх справ очікують, що завдяки новому закону про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху та керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння смертність на дорогах знизиться на 10-15%.
Як інформує прес-служба МВС, про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
«Прийняття даного законопроекту – це велика перемога і крок вперед. Парламентарії підтримали проект закону дещо в обрізаному вигляді, зокрема, не підтримали норми про заборону водіям виходити з авто без дозволу поліцейського», - зазначив він.
Також заступник міністра додав, що після набрання законом чинності, поліцейські будуть зобов’язані ставити знаки, які попереджають про режим контролю швидкості.
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Підвищення штрафів за порушення ПДР: що треба знати
16 лютого Верховна Рада посилила відповідальність за порушення ПДР та керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.
За закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" (реєстраційний номер 2695) проголосували 325 народних депутатів.
Зокрема, штраф за перевищення швидкості більш як на 50 км на годину, згідно з законом, збільшено з 510 до 1700 грн.
Штраф за керування авто у стані сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, становить до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн).
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