За словами заступника міністра внутрішніх справ, депутати не підтримали норми про заборону водіям виходити з авто без дозволу поліцейського.

У Міністерстві внутрішніх справ очікують, що завдяки новому закону про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху та керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння смертність на дорогах знизиться на 10-15%.

Як інформує прес-служба МВС, про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Прийняття даного законопроекту – це велика перемога і крок вперед. Парламентарії підтримали проект закону дещо в обрізаному вигляді, зокрема, не підтримали норми про заборону водіям виходити з авто без дозволу поліцейського», - зазначив він.

Також заступник міністра додав, що після набрання законом чинності, поліцейські будуть зобов’язані ставити знаки, які попереджають про режим контролю швидкості.

Підвищення штрафів за порушення ПДР: що треба знати

16 лютого Верховна Рада посилила відповідальність за порушення ПДР та керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

За закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" (реєстраційний номер 2695) проголосували 325 народних депутатів.

Зокрема, штраф за перевищення швидкості більш як на 50 км на годину, згідно з законом, збільшено з 510 до 1700 грн.

Штраф за керування авто у стані сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, становить до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн).

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Автор: Інна Андаліцька