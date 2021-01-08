Льотний планшет екіпажу був знайдений у перші дні після катастрофи українською пошуково-рятувальною групою.

Українська сторона почала досліджувати льотний планшет екіпажу, знайдений на місці катастрофи падіння літака «Міжнародних авіаліній України» в Ірані.

Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

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«За процесуального керівництва Офісу генпрокурора триває розслідування катастрофи літака біля Тегерану. За рік проведено більше двох сотень процесуальних та слідчих дій, направлено 18 запитів про міжнародну правову допомогу до інших країн, постійно співпрацюємо з компетентними органами Ірану та Канади», - зауважила вона.

У рамках міжнародної співпраці, додала Венедіктова, українська делегація виїжджала на місце авіакатастрофи, де частково змогла оглянути та сфотографувати уламки літака.

«Наразі в Україні триває комплексна криміналістична експертиза для встановлення причин та характеру уражень літака, обсягу матеріальних збитків та дотримання правил міжнародних польотів», - зазначила вона і додала: «Розпочато дослідження планшету, знайденого на місці авіакатастрофи, який у грудні 2020 року Іран передав Україні».

Венедіктова нагадала, що днями українська сторона отримала від Ірану проект фінального технічного звіту про авіакатастрофу літака. «На аналіз цього документу та внесення до нього зауважень та пропозицій – 60 днів, після цього іранська сторона за місяць має його доопрацювати. І лише після затвердження радою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) – його оприлюднять», - зауважила генпрокурор.

Збиття українського літака в Ірані: що відомо

Вранці 8 січня в столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Весь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України.

Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що ракета "земля-повітря" збила літак МАУ. В офіційній заяві йдеться, що трагедія сталася через "людський фактор". Літак помилково прийняли за ворожий об'єкт, після того як він повернув у бік військового центру Корпусу вартових ісламської революції. За кілька годин до катастрофи іранські військові обстріляли дві військові бази США на території Іраку.

Уряд Ірану вирішив виплатити компенсації у розмірі $150 тис. сім'ям загиблих у катастрофі українського Boeing, збитого в січні 2020 року недалеко від Тегерана.

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Автор: Світлана Закелова